Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 13:40
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с саудовским королем Политика, 23:14 В Приморье в жилом доме из-за взрыва снаряда обрушился потолок Общество, 23:12 В Дагестане два человека заболели сибирской язвой Общество, 23:10 Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции Политика, 23:07 СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске Общество, 23:07 В аэропорту Барселоны прошли протесты за освобождение лидеров Каталонии Общество, 22:43 Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту» Политика, 22:40 В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции Политика, 22:26 «Тоттенхэм» вернул покинувшего клуб летом вратаря Спорт, 21:54 Исполнивший гимн России перед Путиным оркестр в Эр-Рияде не попал в ноты Общество, 21:52 Нобелевскую премию по экономике присудили за «лекарство от бедности» Экономика, 21:48 Турчак назвал неуместными «спекуляции» о коалиции партии с другой силой Политика, 21:46 СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ Общество, 21:39 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 21:29
Операция Турции в Сирии ,  
0 
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Жители северо-востока Сирии просят о помощи правительство страны и российский Центр по примирению враждующих сторон, утверждают военные. На прошлой неделе Турция начала военную операцию в регионе
Фото: Alp Eren Kaya / Reuters

Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.

«Самопровозглашенная «Автономная администрация северо-восточных районов», не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась не способна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем», — говорится в сообщении.

Политика
Анкара почти отвоевала территорию для создания в Сирии буферной зоны

Местные жители обращались за помощью к правительству Сирии и ЦПВС, добавили военные. По данным ЦПВС, о восстановлении суверенитета Сирии объявили органы самоуправления в Мембидже (провинция Алеппо), Эт-Табке (Ракка), Камышлии и Эль-Хасаке (Хасака).

Турция начала наземную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что действия Анкары направлены против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), крупнейшего подразделения курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы». Цель операции — вытеснить YPG от границ Сирии и Турции и создать там зону безопасности.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Действия Турции осудили США, страны Европы и Лига арабских государств, Франция и Германия решили приостановить поставки вооружения турецкой стороне.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сирия, Турция
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter