В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции

В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции

Жители северо-востока Сирии просят о помощи правительство страны и российский Центр по примирению враждующих сторон, утверждают военные. На прошлой неделе Турция начала военную операцию в регионе

Фото: Alp Eren Kaya / Reuters

Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.

«Самопровозглашенная «Автономная администрация северо-восточных районов», не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась не способна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем», — говорится в сообщении.

Местные жители обращались за помощью к правительству Сирии и ЦПВС, добавили военные. По данным ЦПВС, о восстановлении суверенитета Сирии объявили органы самоуправления в Мембидже (провинция Алеппо), Эт-Табке (Ракка), Камышлии и Эль-Хасаке (Хасака).

Турция начала наземную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что действия Анкары направлены против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), крупнейшего подразделения курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы». Цель операции — вытеснить YPG от границ Сирии и Турции и создать там зону безопасности.