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Лавров сообщил о новом уровне отношений с Эр-Риядом из-за визита Путина

Глава МИД России Сергей Лавров назвал историческим визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом он заявил в прямом эфире «Первого канала».

По его словам, приезд президента России показывает «качественно новый уровень отношений» не только по сравнению с 2007 годом, когда Путин впервые посетил арабскую страну. Это также показывает и новый уровень по сравнению с визитом саудовского короля в прошлом году в Россию, сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

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Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Лавров добавил, что отношения между Москвой и Эр-Риядом развиваются поступательно — в частности, в экономике, торговле, инвестициях, военно-технической сфере и координации во внешней политике.

Путин прибыл в Саудовскую Аравию впервые с 2007 года. Он планировал встретиться с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Президент уже провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По данным источника «РИА Новости», Путин подарит королю камчатского кречета по имени Альфа.

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Эр-Рияд отчитался о переговорах Путина с принцем Саудовской Аравии

Помимо этого он должен принять участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета.

В ходе визита также было запланировано подписание 30 соглашений на сумму около $2 млрд. В рамках форума в Эр-Рияде РФПИ, суверенный фонд Саудовской Аравии и немецкая финансовая группа KGAL договорились создать лизинговую компанию самолетов в России под названием Roal. Сумма инвестиций составит более $600 млн.

Теги: Сергей Лавров, Владимир Путин
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