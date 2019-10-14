Лавров сообщил о новом уровне отношений с Эр-Риядом из-за визита Путина

Глава МИД России Сергей Лавров назвал историческим визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом он заявил в прямом эфире «Первого канала».

По его словам, приезд президента России показывает «качественно новый уровень отношений» не только по сравнению с 2007 годом, когда Путин впервые посетил арабскую страну. Это также показывает и новый уровень по сравнению с визитом саудовского короля в прошлом году в Россию, сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Лавров добавил, что отношения между Москвой и Эр-Риядом развиваются поступательно — в частности, в экономике, торговле, инвестициях, военно-технической сфере и координации во внешней политике.

Путин прибыл в Саудовскую Аравию впервые с 2007 года. Он планировал встретиться с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Президент уже провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По данным источника «РИА Новости», Путин подарит королю камчатского кречета по имени Альфа.