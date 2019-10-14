Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

В ходе визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию гости подарят саудовскому королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

По данным агентства, речь идет о молодой самке кречета белого окраса, натренированной для охоты на птиц. При рождении она получила имя Альфа, однако при желании саудовский монарх сможет переименовать ее.

Камчатский кречет — один из самых крупных соколов, он занесен в Красные книги России и севера Дальнего Востока России.

14 октября российский лидер впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В Эр-Рияде президент встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, примет участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета, а также пообщается с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.