Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию

Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Эр-Рияде российский лидер встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Они планируют обсудить координацию действий для стабилизации цен на нефть, ситуацию в Сирии и регионе Персидского залива, положение на Ближнем Востоке, а также урегулирование палестино-израильского конфликта.

Помимо этого стороны обсудят сотрудничество России и Саудовской Аравии в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, военно-технического сектора, а также культурно-гуманитарный обмен.

Путин также поучаствует в первом заседании Российско-саудовского экономического совета и пообщается с наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.