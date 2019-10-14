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Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Эр-Рияде российский лидер встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Они планируют обсудить координацию действий для стабилизации цен на нефть, ситуацию в Сирии и регионе Персидского залива, положение на Ближнем Востоке, а также урегулирование палестино-израильского конфликта.

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Помимо этого стороны обсудят сотрудничество России и Саудовской Аравии в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, военно-технического сектора, а также культурно-гуманитарный обмен.

Путин также поучаствует в первом заседании Российско-саудовского экономического совета и пообщается с наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

Приезд Путина в Саудовскую Аравию — второй за время его президентства. В первый раз он побывал в королевстве в 2007 году.

Теги: Владимир Путин, Саудовская Аравия
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