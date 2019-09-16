Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»

Премьер выразил надежду на то, что в ближайшие несколько дней удастся продвинуться в вопросе заключения соглашения. Однако Джонсон предупредил, что в случае отсутствия сделки Британия все равно выйдет из состава ЕС 31 октября

Борис Джонсон (Фото: POOL New / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие время Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза. При этом он предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС Великобритания все равно покинет объединение 31 октября.

«Если мы сможем добиться достаточного прогресса в ближайшие несколько дней, то я намерен отправиться на ключевой саммит [с ЕС] 17 октября и окончательно оформить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны Ла-Манша и по обе стороны границы с Ирландией», — написал он.

По словам Джонсона, он верит в то, что сторонам удастся добиться поставленной цели таким образом, что соглашение будет соответствовать как интересам Британии, так и интересам Европейского союза. При этом премьер отметил, что Брюссель и Лондон потратили уже слишком много времени и сил на согласование условий.

«Но не сомневайтесь в том, что если выгодную обеим сторонам сделку заключить на удастся, то королевство все равно покинет ЕС», — сказал Джонсон, добавив, что этот сценарий ему не по душе, однако Великобритания на подобное развитие событий готова.