Кремль отчитался о докладе Путину по итогам пресс-марафона Зеленского

Владимиру Путину доложили основные моменты из 14-часового общения украинского лидера Владимира Зеленского с журналистами в конце прошлой недели, хотя на все времени не хватило. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в Кремле ознакомились с основными высказываниями президента Украины, особенно по Донбассу и минским договоренностям.

«Конечно, при всем уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объема общения с представителями СМИ. Основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину», — сказал Песков.

Пресс-конференция Зеленского прошла 10 октября на рынке Kyiv Food Market. Она продлилась более 14 часов. В результате украинский лидер даже получил сертификат о мировом рекорде.