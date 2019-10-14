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Кремль отчитался о докладе Путину по итогам пресс-марафона Зеленского

Владимиру Путину доложили основные моменты из 14-часового общения украинского лидера Владимира Зеленского с журналистами в конце прошлой недели, хотя на все времени не хватило. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в Кремле ознакомились с основными высказываниями президента Украины, особенно по Донбассу и минским договоренностям.

«Конечно, при всем уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объема общения с представителями СМИ. Основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину», — сказал Песков.

Политика
Многочасовая пресс-конференция Зеленского на киевском рынке. Главное

Пресс-конференция Зеленского прошла 10 октября на рынке Kyiv Food Market. Она продлилась более 14 часов. В результате украинский лидер даже получил сертификат о мировом рекорде.

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что выступает против автономии Донбасса. По его словам, в законопроекте об особом статусе региона не будет положений о его автономии. Президент также отметил, что если закон об особом статусе региона не примут, то Украина может автоматически выйти из минских соглашений. Помимо этого он выражал недовольство минскими соглашениями, которые были достигнуты в 2015 году.

Теги: Кремль, Владимир Путин, Владимир Зеленский
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