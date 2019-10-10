Зеленскому вручили сертификат о мировом рекорде по общению с прессой

Президент Украины Владимир Зеленский получил сертификат о мировом рекорде по продолжительности пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
Во время пресс-конференции украинского лидера на рынке Kyiv Food Market представитель Национального реестра рекордов Украины прервал общение Зеленского с журналистами и вручил ему соответствующий документ. Он сообщил, что по состоянию на 18:20 (совпадает с мск) пресс-конференция продолжается уже более 8 часов и как минимум на 45 минут превышает предыдущий рекорд. При этом представитель реестра не стал уточнять, кому ранее принадлежало это достижение.
«Я так не люблю награды», — заявил Зеленский, получив сертификат, и пояснил, что является скромным человеком.
Как сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, вручение сертификата не было подготовлено офисом президента.