Зеленскому вручили сертификат о мировом рекорде по общению с прессой

«Мы не знали об этом. То есть мы не планировали, серьезно», — заявила она.

«Последнее, что было зарегистрировано у Гиннесса, — это 29 сентября 1960 года, речь Кастро перед ООН», — сообщил представитель национального реестра изданию «Українські новини», отметив, что выступление кубинского лидера длилось «всего» 4 часа 29 минут. Он также добавил, что предыдущий рекорд по продолжительности пресс-конференции принадлежал президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В 2017 году он общался с прессой 7 часов 21 минуту.

Длительными пресс-конференциями также известен президент России Владимир Путин. Наиболее продолжительная из них состоялась в 2008 году, она продлилась 4 часа 40 минут.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию на рынке Kyiv Food Market. Украинский лидер отвечает на вопросы журналистов, которые подходят к нему группами по семь—десять человек и беседуют с ним за одним столом. На мероприятие, названное офисом Зеленского пресс-марафоном, аккредитовались почти 300 журналистов. После семи часов общения с прессой украинский лидер заявил, что не устал и готов еще потерпеть. Ранее пресс-секретарь главы Украины отмечала, что марафон может продлиться десять часов.