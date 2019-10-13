В Минобороны России сообщили о 100 тыс. беженцев из-за операции в Сирии

Гуманитарная ситуации в приграничных районах провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии обостряется на фоне проходящей в регионе операции вооруженных сил Турции, зону активных боевых действий покинули более 100 тыс. чел. Об этом сообщил во время брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает ТАСС.

По словам Бакина, беженцы находятся в городах Камышлы, Хасака и других близлежащих населенных пунктах. Руководитель ЦПВС отметил, что местные жители обращаются на горячую линию центра с жалобами на нарушения в работе учреждений здравоохранения, объектов торговли и бытового обслуживания.

Как сообщили в Минобороны, большую часть районов Эль-Хасаки контролируют местные органы самоуправления, которых поддерживают США и их союзники по международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Руководитель ЦПВС отметил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы власти Сирии должны восстановить полный контроль над восточными районами страны. По словам Бакина, лишь руководство страны способно организовать скорейшую доставку гуманитарной помощи беженцам, а также предотвратить коллапс системы здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры.

С 9 октября Турция проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы»), которых Анкара считает террористической группировкой. Действия Турции осудили США, несколько европейский стран и Лига арабских государств, где операцию Анкары назвали вторжением и агрессией. Турция заявляет, что имеет полное право на проведение операции благодаря соглашению, заключенному между Анкарой и Дамаском в 1998 году.