СМИ узнали о планах США вывести войска из Сирии в ближайшие дни

СМИ узнали о планах США вывести войска из Сирии в ближайшие дни

Сообщения поступают на фоне соглашения между курдами и Дамаском о противостоянии Турции. Ранее Пентагон говорил, что не станет вмешиваться в многолетний конфликт турков с курдами

Фото: Murad Sezer / Reuters

Соединенные Штаты собираются вывести большую часть американских войск из северной Сирии в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

По словам собеседников, Вашингтон рассматривает несколько вариантов вывода своих войск, но скорее всего, вывод основной части войск произойдет в ближайшие дни, а не недели.

Ранее в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США по приказу президента Дональда Трампа выведут из северной Сирии около 1 тыс. своих военнослужащих. Он уточнил, что это будет максимально быстро, но конкретные сроки не назвал.

Один из собеседников Reuters добавил, что полный вывод американских войск из северной Сирии может занять до двух недель.