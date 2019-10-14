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Операция Турции в Сирии ,  
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СМИ узнали о планах США вывести войска из Сирии в ближайшие дни
Сообщения поступают на фоне соглашения между курдами и Дамаском о противостоянии Турции. Ранее Пентагон говорил, что не станет вмешиваться в многолетний конфликт турков с курдами
Фото: Murad Sezer / Reuters

Соединенные Штаты собираются вывести большую часть американских войск из северной Сирии в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

По словам собеседников, Вашингтон рассматривает несколько вариантов вывода своих войск, но скорее всего, вывод основной части войск произойдет в ближайшие дни, а не недели.

Ранее в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США по приказу президента Дональда Трампа выведут из северной Сирии около 1 тыс. своих военнослужащих. Он уточнил, что это будет максимально быстро, но конкретные сроки не назвал.

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Пентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии

Один из собеседников Reuters добавил, что полный вывод американских войск из северной Сирии может занять до двух недель.

В воскресенье стало известно, что курды заключили соглашение с властями Сирии, согласно которому правительственные войска будут размещены вдоль границы с Турцией, чтобы помешать наступлению Турции.

Вашингтон с самого начала заявил, что не станет поддерживать операцию Турции, а свои войска отведет подальше от зоны конфликта. «Мы не подписывались на войну с Турцией, которая является давним союзником по НАТО», — говорил накануне глава Пентагона. Он напомнил, что конфликту между турками и курдами 200 лет. «И турки всегда были против того, чтобы мы сотрудничали с курдами», — сказал Эспер.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: США, Сирия, Пентагон
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