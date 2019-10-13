В Ростовской области в результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок

В Ростовской области в результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок

Ребенок и трое взрослых погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщает местное интернет-издание Donday.

ДТП произошло на 27-м километре автодороги Егорлыкский район — Сальск около 17:00 13 октября. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. Оба водителя скончались, а также пассажир «Лады Приоры» и пятилетняя девочка, находившаяся в детском кресле в другой машине. Еще трое были госпитализированы, двое из них — дети 14 и семи лет.

«РИА Новости» передает, что в ликвидации последствий аварии были задействованы 27 человек и десять единиц техники.

13 октября при лобовом столкновении в Подмосковье погибли пять человек, среди которых был ребенок. Авария произошла возле деревни Каменки на 134-м километре автодороги М-6.