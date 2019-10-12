Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, авария произошла около 23:00 (21:00 мск) на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР. Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, после чего врезался в столб электроопоры. В салоне находились порядка 20 пассажиров. В МЧС сообщили, что восемь человек, включая одного ребенка, были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, два человека прибыли в больницу самостоятельно. В настоящий момент на месте происшествия работает полиция и экстренные службы.

12 октября в Ленинградской области цементовоз Shacman столкнулся с автобусом «Неман», в салоне которого находились 24 человека. В результате ДТП пострадали семь человек, включая одного ребенка. Ранее в Пензенской области грузовик «КамАЗ» насмерть сбил двух человек.