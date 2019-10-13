При лобовом столкновении машин в Подмосковье погибли пять человек

При лобовом столкновении машин в Подмосковье погибли пять человек

При лобовом столкновении автомобилей на трассе в подмосковной Кашире погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Авария произошла возле деревни Каменки, на 134-м км автодороги М6, столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris «Пострадали десять человек, в том числе трое детей, из них пять человек погибли, в том числе ребенок», — сказали в пресс-службе.

На сайте ГУ МЧС уточняется, что из-за аварии ограничено движение по одной полосе. Причины ДТП выясняются.

Накануне стало известно, что при столкновении «Газели» с двумя автомобилями на дороге Кашира — Ненашево погиб человек, еще семь пострадали.