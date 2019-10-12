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Общество ,  
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Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, еще семь человек пострадали в результате ДТП в Московской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на дороге Кашира — Ненашево. Предварительно установлено, что автомобиль «Газель» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями.

Ранее в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей. В результате врачи госпитализировали двоих пострадавших. После аварии движение на участке дороги, где произошла авария, было частично перекрыто.

Теги: Московская область, ДТП, пострадавшие, новости РБК
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