Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, еще семь человек пострадали в результате ДТП в Московской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на дороге Кашира — Ненашево. Предварительно установлено, что автомобиль «Газель» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями.

Ранее в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей. В результате врачи госпитализировали двоих пострадавших. После аварии движение на участке дороги, где произошла авария, было частично перекрыто.