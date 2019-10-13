Вице-мисс «Краса России» сообщила о госпитализации после ДТП под Минском

Вице-мисс конкурса «Краса России»-2017, уроженка Тамбова Евгения Сметанина рассказала, что находится в тяжелом состоянии после ДТП под Минском и ей предстоит несколько операций, передает «РИА Новости».

«Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально «собрать». Жду ряд операций», — сказала она в беседе с агентством. В настоящий момент Сметанина проходит лечение в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) травматологии и ортопедии Минска, где она уже перенесла две операции. Во вторник потерпевшей проведут операцию на правой ноге. «13 сентября она поступила, и все еще находится у нас», — подтвердили РБК в РНПЦ.

В аварию Сметанина попала 5 сентября в Борисовском районе под Минском на пути из Москвы, но до сих пор о происшествии не было известно. Девушка воспользовалась услугами сервиса попутчиков. Машина, в которой она ехала, столкнулась лоб в лоб с грузовиком.