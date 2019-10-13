Шнуров раскрыл свою инвестиционную стратегию

Музыкант Сергей Шнуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, во что он вкладывает деньги.

Ведущая спросила у Шнурова, инвестирует ли он средства в недвижимость, вино, золото, ценные бумаги или открывает вклады под проценты.

Музыкант отметил, что инвестирует в недвижимость, однако это зависит от того, представляет ли она культурную ценность. «Вот есть недвижимость, которая, на мой взгляд, представляет какую-то культурную ценность. Вид тот же самый на Летний сад, да? Такая недвижимость, как мне хотелось бы думать, вряд ли подешевеет», — сказал он.

Шнуров заявил, что в целом деньги «проживает», снимает дорогостоящее видео и вкладывается в культуру. Он добавил, что его можно назвать меценатом. Музыкант рассказал, что у него также есть счета, которые не приносят никакого дохода. «Ценные бумаги — страшно», — подытожил он.