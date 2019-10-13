Минздрав отчитался о результатах борьбы с пассивным курением

Пассивное курение в России снизилось на 40% благодаря антитабачной кампании, реализуемой в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Социологическое исследование показало, что 8-9 из 10 бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство», — сказал замминистра. По его словам, речь идет о миллионах человек.

Замминистра добавил, что курить продолжают 29% россиян. Салагай также отметил, что курение является одним из факторов, способствующих развитию смертельно опасных неинфекционных заболеваний. К факторам, из-за которых возникают такие заболевания, Салагай также причислил потребление алкоголя, неправильное питание и низкую физическую активность.