Минздрав объяснил важность запрета закуривать на балконах

Курение на балконе является частой причиной возникновения пожаров, причем возгорание угрожает не только тому, кто курит, но и соседям, поскольку выброшенный с балкона окурок может ветром занести на другие балконы. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

«Если там есть что-то легковоспламеняющееся, то пожар может быть у тех, кто даже не подозревает о курении этажом выше», — пояснил Салагай.

«Поэтому запрет на открытый огонь на балконе, установленный постановлением правительства РФ по инициативе коллег из МЧС России, конечно же, очень важен», — добавил он. Он также выразил уверенность, что инициативу поприветствуют родители маленьких детей, которых днем «размещают поспать на свежем воздухе на балконе».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление об изменениях в правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня на балконах и лоджиях, в общежитиях и гостиничных номерах. В правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь», однако, по всей видимости, его «использованием» может считаться зажжение спички или зажигалки.