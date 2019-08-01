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Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ

Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников. Презентация с соответствующими кейсами есть у РБК.

Меры по формированию ЗОЖ ведомство делит на четыре группы по степени затратности для предприятий. К низкозатратным или даже бесплатным относится запрет на курение в закрытых помещениях, изменение ассортимента блюд в столовых, а также изменение рабочего режима. Отмечается, что для их внедрения достаточно волевого решения и контроля соблюдения правил.

Ко второй группе относят программы с высокими постоянными и низкими переменными издержками — изменение рабочей среды, реконструкция зданий, переоборудование рабочих мест. Третья группа — это программы с низкими постоянными и высокими переменными издержками. Речь идет о субсидировании покупки сотрудникам абонементов в спортклуб, ДМС, проведении для них образовательных программ.

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Также Минздрав выделяет дорогие программы с высокими постоянными и переменными издержками, которые доступны только крупным предприятиям. Они предполагают строительство собственных спортивных, медицинских, образовательных центров.

Кроме того, ведомство делит программы по целям. Первая группа предполагает выявление факторов риска, ко второй относятся программы, меняющие поведение работников, к третьей — помогающие снизить вес сотрудников, а к четвертой — меняющие рабочую среду. Все они предполагают изменение диеты, увеличение физической активности, а также проведение образовательных программ (дней здоровья, специальных семинаров).

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В конце 2018 года Минздрав разработал программу «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», которая является частью национального проекта «Демография». Она включала план по привлечению россиян к занятиям спортом и правильному питанию в 2019–2024 годах. Его стоимость — 3,7 млрд руб.

Теги: Минздрав, здоровье, ЗОЖ
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