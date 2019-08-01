Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ

Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников. Презентация с соответствующими кейсами есть у РБК.

Меры по формированию ЗОЖ ведомство делит на четыре группы по степени затратности для предприятий. К низкозатратным или даже бесплатным относится запрет на курение в закрытых помещениях, изменение ассортимента блюд в столовых, а также изменение рабочего режима. Отмечается, что для их внедрения достаточно волевого решения и контроля соблюдения правил.

Ко второй группе относят программы с высокими постоянными и низкими переменными издержками — изменение рабочей среды, реконструкция зданий, переоборудование рабочих мест. Третья группа — это программы с низкими постоянными и высокими переменными издержками. Речь идет о субсидировании покупки сотрудникам абонементов в спортклуб, ДМС, проведении для них образовательных программ.

Также Минздрав выделяет дорогие программы с высокими постоянными и переменными издержками, которые доступны только крупным предприятиям. Они предполагают строительство собственных спортивных, медицинских, образовательных центров.