Правительство запретило закуривать на балконах

Утвержденные главой правительства поправки запрещают использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима. Одна из поправок предусматривает введение запрета на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь», однако, по всей видимости, его «использованием» может считаться зажжение спички или зажигалки. Таким образом, закурить на балконе или лоджии, не нарушив запрет, становится невозможно.

РБК направил запрос в МЧС.

В ноябре 2017 года Верховный суд признал за россиянами права на взыскание компенсации с соседей, которые курят на балконах, из-за чего дым попадает в чужие квартиры. В решение ВС отмечалось, что россияне имеют право на благополучную окружающую среду, они также обязаны не нарушать чужое право на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.