СМИ сообщили о первом штрафе из-за курения на балконе

Житель Ставропольского края будет оштрафован из-за неосторожного обращения с огнем на балконе, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Неосторожность мужчины при курении стала причиной пожара.

Возгорание на балконе многоэтажного жилого дома в Школьном переулке города Изобильный произошло днем 3 октября. Площадь пожара составила 0,5 кв. м.

«Причина пожара — неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет. Виновному лицу в связи с вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством», — сообщил РБК руководитель пресс-службы МЧС Олег Дегтярев.

ТАСС сообщает, что этот штраф за пожар из-за курения на балконе станет первым. «РИА Новости» пишет, что он будет одним из первых.

Однако Дягтерев заявил РБК, что он не может сказать, что этот штраф станет одним из первых в России, так как у МЧС нет соответствующей статистики.