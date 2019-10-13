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Экономика ,  
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Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.

«У нас очень хорошая валюта, она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?» — сказал Орешкин, отметив, что такой переход позволит минимизировать потери от санкций США, а также зависимость от американского доллара.

Министр добавил, что российский рынок облигаций пользуется популярностью среди инвесторов и компаний из Евросоюза и это доказывает, что у страны есть возможность реализовывать экспорт энергоносителей в рублях.

Орешкин также отметил, что в рамках схемы дедолларизации программа облигаций Министерства финансов предусматривает выпуск всех новых бумаг в евро и рублях.

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С предложением об использовании рубля в международных расчетах в июле 2018 года выступил глава ВТБ Андрей Костин. В декабре того же года Европейская комиссия опубликовала план по уходу от доллара в торговых расчетах и финансовой сфере. В июне 2019-го министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро. Речь, в частности, шла о торговле энергоносителями.

В августе этого года «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов по поставке нефтепродуктов на оплату в евро. Как сообщили источники Reuters, таким образом компания планирует избежать возможных негативных последствий со стороны США.

Теги: Максим Орешкин, дедолларизация, нефть и газ
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