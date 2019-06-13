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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,3%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,5%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Экономика ,  
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Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Москва и Брюссель считают, что переход на расчеты в национальных валютах снижает риски для европейского и российского бизнеса
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро. В том числе речь шла о торговле энергоносителями, сообщил РБК пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.

«Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС», — сказал он.

С российской стороны в рабочую группу войдут чиновники рангом заместителя министра. Рабочая группа будет изучать именно практические шаги в области перевода расчетов на национальные валюты, отметил представитель Силуанова.

Материал дополняется.

Авторы: Иван Ткачёв, Анна Трунина
Теги: дедолларизация, Москва, Брюссель, энергоносители, валютные расчеты
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