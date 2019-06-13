Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Москва и Брюссель считают, что переход на расчеты в национальных валютах снижает риски для европейского и российского бизнеса

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро. В том числе речь шла о торговле энергоносителями, сообщил РБК пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.

«Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС», — сказал он.

С российской стороны в рабочую группу войдут чиновники рангом заместителя министра. Рабочая группа будет изучать именно практические шаги в области перевода расчетов на национальные валюты, отметил представитель Силуанова.

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