«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро

Компания уведомила своих клиентов, что новые контракты будут заключаться с оплатой не в долларах, как прежде, а в евро

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

«Все новые тендеры на экспортные поставки нефтепродуктов будут с указанием евро в качестве валюты платежа», — сказал один из источников.

По словам собеседников Reuters, перевод контрактов на евро (ранее основной валютой в них был доллар) отражает попытки «Роснефти» защититься от возможного негативного воздействия со стороны США.

Трейдер одной из компаний, закупающих нефтепродукты «Роснефти», сообщил Reuters, что переговоры о переводе контрактов на евро проводились еще в прошлом году. «В основном все согласовали, теперь опробуем на практике», — сказал трейдер.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».