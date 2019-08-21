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Бизнес ,  
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«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания уведомила своих клиентов, что новые контракты будут заключаться с оплатой не в долларах, как прежде, а в евро
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

«Все новые тендеры на экспортные поставки нефтепродуктов будут с указанием евро в качестве валюты платежа», — сказал один из источников.

По словам собеседников Reuters, перевод контрактов на евро (ранее основной валютой в них был доллар) отражает попытки «Роснефти» защититься от возможного негативного воздействия со стороны США.

Трейдер одной из компаний, закупающих нефтепродукты «Роснефти», сообщил Reuters, что переговоры о переводе контрактов на евро проводились еще в прошлом году. «В основном все согласовали, теперь опробуем на практике», — сказал трейдер.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

Экономика
Тормоз в виде доллара: почему задерживаются платежи российским компаниям

В ноябре 2018 года Reuters сообщал, что российские нефтегазовые компании оказывают давление на партнеров, с тем чтобы использовать для расчетов евро, а не доллары США. Агентство указывало также, что «Роснефть» ввела в условия контрактов требование о выплате штрафов, если платеж не будет проведен из-за санкций.

В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что «компании корректируют свою расчетную политику», отказываясь от использования доллара, так как долларовые платежи за поставленную на экспорт продукцию часто приходят с задержками.

«Даже азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — РБК)», — сказал Силуанов. По его оценке, с задержками приходит до трети долларовых платежей.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Роснефть, дедолларизация
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