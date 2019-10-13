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Виторган отказался быть «комментатором» свадьбы Собчак и Богомолова

Максим Виторган в интервью программе «На троих» на YouTube-канале RTVI заявил, что у свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «хватает комментаторов» и он не из их числа.

«Я был на свадьбе Собчак, на одной из них, у меня есть к этому свое отношение, оно осталось со мной, а Ксения пошла жить дальше», — добавил Виторган. Он объяснил, что не пытался шутить по поводу торжества в Instagram, хотя об этом писали некоторые СМИ.

Фотогалерея 
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Фоторепортаж

Собчак и Виторган объявили о расставании в марте этого года. По словам обоих, они продолжают растить сына Платона как «любящие родители».

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. Молодожены приехали в Грибоедовский ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации пара обвенчалась в храме Большого Вознесения, а затем возложила цветы к памятнику князю Владимиру. Позже в Сети появилось видео с записью танца, который Собчак исполнила во время банкета: телеведущая сначала появилась на сцене в черном плаще, а затем сняла его и танцевала в корсете и с красной повязкой на ноге. На подтанцовке были мужчина и женщина, на обоих — женское белье и туфли на высоких каблуках. И.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда усомнился в искренности Собчак и Богомолова, после того как увидел танец невесты.

Теги: Ксения Собчак, свадьба
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