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В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек

Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области. Об этом сообщает издание PenzaNews со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

Авария произошла в 19:50 на 218 км автодороги «Тамбов — Пенза» в Каменском районе. Водитель грузовика «КамАЗ-5490» наехал на двоих пешеходов и следователей отдела МВД. 

В результате ДТП пострадали четыре человека: двое из них (мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения) погибли от полученных травм. Еще двое сотрудников полиции госпитализированы.  

По факту аварии управление СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.  

Ранее, 10 октября, в Калужской области водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter во время разворота столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет. В результате аварии погибли четыре человека, шесть получили травмы различной степени тяжести.   

Теги: Пензенская область, грузовик
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