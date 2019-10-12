Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом под Петербургом

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом под Петербургом

ДТП с участием автобуса и цементовоза произошло в Ленинградской области. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 12 октября около 10:10 на 119 км федеральной автотрассы «Кола» в Волховском районе. В результате водитель цементовоза Shacman столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «Неман», в котором находились 24 человека. Травмы легкой степени тяжести получили семь пассажиров автобуса, из них один ребенок 10 лет.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в результате ДТП в Пензенской области погибли два человека.