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Общество ,  
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом под Петербургом

ДТП с участием автобуса и цементовоза произошло в Ленинградской области. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 12 октября около 10:10 на 119 км федеральной автотрассы «Кола» в Волховском районе. В результате водитель цементовоза Shacman столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «Неман», в котором находились 24 человека. Травмы легкой степени тяжести получили семь пассажиров автобуса, из них один ребенок 10 лет.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в результате ДТП в Пензенской области погибли два человека.

Теги: Ленинградская область, ДТП, новости РБК
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