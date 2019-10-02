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Общество ,  
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Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как передает ТАСС, автобус и легковой автомобиль загорелись после столкновения. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 7:46, уточнили в экстренных службах.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании-перевозчика «Питеравто», по предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который следовал по маршруту №403 (станция метро «Московская» — Красное Село, Родниковая улица). После этого легковушка загорелась и пламя перекинулось на автобус.

В пресс-службе компании отметили, что, по предварительным данным, пострадавшие не получили серьезных травм. При этом очевидцы сообщили изданию, что водитель легкового автомобиля не смог выбраться из машины и сгорел.

Теги: ДТП, Санкт-Петерубрг, пострадавшие
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