Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом он сообщил в интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic.

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО», — сказал он.

Президент добавил, что Россия многократно усовершенствовала свои ракеты, а также создала оружие, которого нет ни у одной страны в мире.

В середине декабря 2018 года Путин также заявлял, что российское оружие не имеет аналогов в мире. По его словам, доля современного вооружения в российских войсках составляет 82%.