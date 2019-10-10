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Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России

России необходимо улучшить судебную систему, однако даже при ее идеальном устройстве применять такую меру наказания, как смертная казнь, нельзя. Об этом «РИА Новости» заявил глава СПЧ при президенте России Михаил Федотов.

По его словам, при смертной казни человек присваивает себе право решать вопрос о жизни и смерти. «Но он не вправе лишать жизни другого человека, даже если он для этого использует судебные процедуры», — пояснил он.

Глава Совета также напомнил, что смертная казнь является приговором, не подлежащим пересмотру после судебного исполнения. «Никогда не исключается ошибка, а реанимировать человека невозможно», — отметил Федотов.

Кроме того, Федотов отметил, что для террористов, например, есть мера пресечения в виде пожизненного заключения в колониях строгого режима, где преступник «уже никогда не сможет причинить зло обществу».

Мораторий на смертную казнь на территории России действует со дня вступления страны в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.

В августе Федотов сообщил, что СПЧ подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, после обсуждения Совет выберет один вариант и передаст его президенту.  

Теги: смертная казнь, СПЧ
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