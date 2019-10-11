Минобороны Турции заявило о гибели первого военного в Сирии

В ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии погиб первый турецкий военный. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.

В сообщении от имени министра обороны Турции Хулуси Акара говорится, что военнослужащий погиб 10 октября, в ходе столкновения с боевиками «Рабочей партией Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов» (РПК-YPG), которых Анкара считает террористами.

По данным газеты Yeni Safak, в ходе перестрелки также были ранены три солдата. Газета Sabah отмечает, что погибший военный был младшим сержантов. Его похороны пройдут в Анкаре. Мэр города Мансур Яваш также выразил соболезнования семье погибшего.