Напавшего на сотрудника СК в Москве перевели в психлечебницу при СИЗО

Напавшего на сотрудника СК в Москве перевели в психлечебницу при СИЗО

Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, арестованного за убийство сотрудника Следственного комитета у входа в центральный офис ведомства в Москве, перевели в психиатрическое отделение при следственном изоляторе. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве («Бутырка») в связи с наличием данных, что он находится на учете в психиатрическом диспансере», — сказал Мельников.

Он отметил, что Григорьев будет содержаться в специализированном медицинском отделении СИЗО до направления его на психиатрическую экспертизу в Институт им. Сербского.

В СК ранее подтвердили, что нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

2 октября Басманный суд Москвы отправил Григорьева под арест до 1 декабря. Ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

