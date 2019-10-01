Бастрыкин пообещал поддержку семье погибшего сотрудника СК в Москве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принес соболезнования в связи со смертью полковника юстиции Владислава Капустина, раненного в Москве на проходной ведомства. Текст его заявления опубликован на сайте СК.

Бастрыкин отметил, что погибшему Капустину было всего 42 года. В момент нападения он находился на службе и отвечал за организацию приема граждан. «Следователь, прокурор, старший инспектор центрального аппарата СК России — настоящий профессионал в области юриспруденции, не растерявший за годы службы человеческих качеств, и талантливый аналитик, обладавший огромным опытом и знаниями», — охарактеризовал его глава СК.

Быстрыкин также пообещал, что СК не оставит без поддержки жену и маленького сына полковника. Кроме того, по его словам, следователи восстановят обстоятельства случившегося в кратчайшие сроки, а действия нападавшего получат правовую оценку согласно уголовному законодательству.

Нападение на Капустина произошло утром 1 октября. Его ударил ножом один из ожидавших приема. По данным источника ТАСС, раненого полковника в критическом состоянии доставили в НИИ им. Склифосовского с повреждением аорты. Мужчину прооперировали, однако спасти Капустина не удалось.