СМИ показали видео о причинах нападения на сотрудника СК в Москве

СМИ показали видео о причинах нападения на сотрудника СК в Москве

Мужчина на видео назвал причиной своего поступка то, что у него отобрали квартиру, а его заявления следователи выкидывали

Задержанный за нападение на полковника юстиции Владислава Капустина (он позднее скончался) объяснил свой поступок тем, что его жалобы в Следственный комитет выкидывали.

«Судья сказала, что я прав, а им все равно. Есть постановление суда, а вы все равно заявления мои выкидываете», — говорит задержанный на видео, опубликованном телеканалом РЕН ТВ. Перед этим ему задали вопрос: «Зачем вы человека порезали?»

Мужчина добавил, что у него отобрали квартиру, так что им с матерью негде жить.

Ранее СК сообщил, что напавший на Капустина, по предварительной информации, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а при общении после задержания «проявил неадекватность поведения». В СК уточнили, что задержанного отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.