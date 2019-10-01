Напавший на сотрудника СК состоял на учете в психоневродиспансере

Напавший на сотрудника СК состоял на учете в психоневродиспансере

Его жертва — Владислав Капустин, офицер Следственного комитета, полковник юстиции

Офицер Следственного комитета Владислав Капустин (Фото: СК РФ)

Следственный комитет России (СК) сообщил о смерти полковника юстиции Владислава Капустина, раненного во вторник, 1 октября, в результате нападения у проходной ведомства.

«Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что уже начали собирать информацию о задержанном. «По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере», — говорится в сообщении. В Следственном комитете добавили, что задержанный при общении после задержания «проявил неадекватность поведения». Его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, также говорится в сообщении.

В то же время в СК указали на «дерзость совершенного преступления», заверив, что преступник «ответит по всей строгости закона».

По факту нападения на Капустина уже возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).