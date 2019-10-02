Напавшему на сотрудника СК в Москве предъявили обвинение

Напавшему на сотрудника СК в Москве предъявили обвинение

Сергею Григорьеву, смертельно ранившему полковника юстиции Владислава Капустина, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«Сергею Григорьеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин назначил служебную проверку, так как сотрудник ведомства погиб при исполнении служебных обязанностей. Он поручил проанализировать регламент действий работников подразделений, которые организуют прием граждан, и усилить безопасность этих сотрудников.

В пресс-службе Басманного суда Москвы РБК сообщили, что следственные органы подали ходатайство об аресте обвиняемого до 1 декабря.