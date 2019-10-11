Молдавский суд выдал ордер на арест олигарха Плахотнюка

В Молдавии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, которого подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщается на странице антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«Районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о превентивном аресте на 30-дневный срок и опубликовал ордер на арест в отношении Владимира Плахотнюка», — говорится в сообщении.



В прокуратуре заметили, что Плахотнюк является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ст. 243 п. 3 b) УК Республики Молдавия (отмывание денег в особо крупных размерах).

Ранее антикоррупционная прокуратура потребовала у суда выдать мандат на арест Плахотнюка, заочно арестованного в России.

По данным надзорного ведомства, в 2013–2015 годах Владимир Плахотнюк и его сообщники разработали преступную схему завладения активами и имуществом с вовлечением в нее компаний — резидентов Молдавии и нерезидентов, часть которых зарегистрирована в офшорах.