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Прокуратура Молдавии потребовала арестовать беглого олигарха Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура Молдавии потребовала суд выдать ордер на арест бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, заочно арестованного в России. Об этом заявил руководитель ведомства Виорел Морарь, передает издание noi.md.

Плахтнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Беглый олигарх не явился на допрос, назначенный прокуратурой на 9 октября. По данным надзорного ведомства, в 2013–2015 годах Плахотнюк и его сообщники разработали преступную схему завладения активами и имуществом с вовлечением в нее компаний-резидентов Молдавии и нерезидентов, ряд которых зарегистрированы в офшорах. В деле в том числе фигурирует фирма FinParInvest. По данным прокуратуры, Плахотнюк знал, что активы были получены незаконно. Олигарх вывел $18 млн и €3,5 млн, в том числе из ликвидированных банков Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala через так называемые невозвратные кредиты.

В прокуратуре Молдавии также установили, что в 2013-2014 годах компания Tukumaan провела платежи: с целью предоставления кредита FinParInvest на $7,2 млн; оплаты услуг авиационного транспорта на компанию SRL NOBIL AIR €381 тыс.; а также открыт счет в ABLV Bank, куда на имя жены Плахотнюк перевел €1,5 млн и $1,14 млн. Морарь отметил, что все эпизоды объединены в единое уголовное производство.

Bloomberg называл Владимира Плахотнюка самым богатым человеком Молдавии, не давая оценок его состояния. В феврале на парламентских выборах возглавляемая им Демпартия не смогла получить достаточное количество мандатов для самостоятельного формирования правительства. Кабмин сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM. В середине июня Плахотнюк покинул страну, а затем объявил о своей отставке с поста главы Демократической партии.

Российское МВД считает экс-лидера Демпартии организатором преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 млрд руб. Также его обвиняют в наркоторговле и покушении на убийство. 5 августа Тверской суд Москвы заочно арестовал политика.

Теги: Владимир Плахотнюк, Молдавия, отмывание денег
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