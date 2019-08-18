Соратник беглого олигарха Плахотнюка застрелен в Молдавии

Тело Юрия Лункашу было найдено вечером 17 августа. Бизнесмена связывают со сделкой по покупке «Белого дома» — виллы в элитном районе Кишинева

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

В Молдавии найден мертвым бизнесмен Юрий Лункашу, соратник бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает Unimedia со ссылкой на полицию.

Там заявили, что вечером 17 августа в службу 112 поступил звонок о том, что на трассе R-6 находится человек с огнестрельным ранением в голову. «Согласно заявлениям, Лункашу был застрелен из личного оружия, и от полученных телесных повреждений он скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Звонивший представился водителем Лункашу Борисом Бабиным, передает издание noi.md. На допросе в полиции Бабин рассказал, что примерно в 19:00 его начальник вызвал его к себе домой, «так как захотел покататься, чтобы подышать свежим воздухом».

Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в машину, и они направились к трассе R-6 (Яловены — Дурлешты). По словам Бабина, бизнесмен попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: «Белый дом» я купил в 2017 году, я был инвестором».

Затем Лункашу вышел из автомобиля и заявил водителю, что хочет подышать свежим воздухом. После этого, по словам водителя, он услышал выстрел. Отмечается, что в государственном реестре бизнесмен зарегистрирован как владелец шести единиц огнестрельного оружия.