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Соратник беглого олигарха Плахотнюка застрелен в Молдавии
Тело Юрия Лункашу было найдено вечером 17 августа. Бизнесмена связывают со сделкой по покупке «Белого дома» — виллы в элитном районе Кишинева
Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

В Молдавии найден мертвым бизнесмен Юрий Лункашу, соратник бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает Unimedia со ссылкой на полицию.

Там заявили, что вечером 17 августа в службу 112 поступил звонок о том, что на трассе R-6 находится человек с огнестрельным ранением в голову. «Согласно заявлениям, Лункашу был застрелен из личного оружия, и от полученных телесных повреждений он скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Звонивший представился водителем Лункашу Борисом Бабиным, передает издание noi.md. На допросе в полиции Бабин рассказал, что примерно в 19:00 его начальник вызвал его к себе домой, «так как захотел покататься, чтобы подышать свежим воздухом».

Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в машину, и они направились к трассе R-6 (Яловены — Дурлешты). По словам Бабина, бизнесмен попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: «Белый дом» я купил в 2017 году, я был инвестором».

Затем Лункашу вышел из автомобиля и заявил водителю, что хочет подышать свежим воздухом. После этого, по словам водителя, он услышал выстрел. Отмечается, что в государственном реестре бизнесмен зарегистрирован как владелец шести единиц огнестрельного оружия.

Дело расследует инспекторат полиции сектора Буюканы Кишинева.

Юрия Лункашу в 2000-х годах называли человеком из близкого окружения бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, отмечает издание Newsmaker. Он является основателем компаний Denir Lux, GB&CO, Primrof Construct и Acvilin-Grup, которые занимаются строительством и продажей сигарет.

Его имя также фигурирует в сделке на сумму более 154 млн леев (эквивалентно более €7,4 млн), в результате которой кипрская компания приобрела «Белый дом». Так местные жители называют виллу площадью более 2 тыс. кв. м в элитном районе Кишинева, писало в 2017 году Rise.md.

Политика
Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России

Bloomberg называл Владимира Плахотнюка самым богатым человеком Молдавии, не давая оценок его состояния. В феврале этого года на парламентских выборах возглавляемая им Демпартия не смогла получить достаточное количество мандатов для самостоятельного формирования правительства. Кабмин сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM. Плахотнюк уехал из страны, а 24 июня ушел с поста председателя партии.

Российское МВД считает экс-лидера Демпартии организатором преступного сообщества, которое вывело из России более 37 млрд руб. Также его обвиняют в наркоторговле и покушении на убийство. 5 августа Тверской суд Москвы заочно арестовал политика.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Молдавия, Владимир Плахотнюк, бизнесмен
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