Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи»

Дата встречи в «нормандском формате» станет известна уже на этой неделе. Об этом во время общения с журналистами в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что мы будем знать дату в ближайшую неделю. Думаю, что в этом году», — сказал украинский лидер.

Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре. Он пояснил, что, хотя изначально назывался октябрь, «все подвисло», так как сторонам пока «не удалось достичь прогресса при разведении сил в самопровозглашенных республиках Донбасса: «ДНР обстреливает Золотое, плюс там украинские националисты [осложняют ситуацию]». Он напомнил, что два ключевых условия для проведения встречи — это уже состоявшееся подписание «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Петровском и Золотом. «Но переговоры мы продолжаем. Предварительно — ноябрь», — резюмировал он.

Киев в начале октября согласовал «формулу Штайнмайера», предусматривающую порядок проведения местных выборов в Донбассе и предоставления особого статуса региону. Намеченное на 7 октября разведение войск от линии соприкосновения было сорвано из-за обстрелов, в которых Киев и самопровозглашенные республики взаимно обвиняют друг друга.