Юзик объяснила задержание в Иране переводом своей фамилии

Российская журналистка Юлия Юзик, которая была задержана в Иране, в интервью «МБХ медиа» заявила, что Тегеран заподозрил ее в сотрудничестве со спецслужбами Израиля из-за страницы в Facebook и фамилии.

«Там [в Иране], чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели на моей странице в Facebook какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле. Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как «еврей», — сказала Юзик, пояснив, что для того, чтобы ее задержали, иранцам было достаточно этих контактов через Facebook. Она сказала, что в Иране с таким обвинением «до конца жизни можно вообще не выйти из тюрьмы».

По словам Юзик, в тюрьме, где были бетонный пол и несколько одеял, она провела неделю. «Правда, меня там кормили», — отметила журналистка. По ее словам, она уже не думала, что когда-нибудь сможет вернуться в Россию и увидеть своих детей.

Ни адвокат, ни российский консул к ней в тюрьме не приходили. Самой Юзик сказали, что известили посольство России, но консул сам не захотел приехать к ней, что на самом деле было неправдой. Юзик также сообщила, что утром перед освобождением ей «предъявили новые факты, которые усугубляли мою ситуацию настолько, что я до конца жизни не могла бы выйти», а поздно вечером уже привезли в аэропорт.

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