Иран отпустил задержанную российскую журналистку

Юлия Юзик уже вылетела из Ирана в Москву рейсом «Аэрофлота». В российском посольстве сообщили, что она чувствует себя нормально

Власти Ирана отпустили задержанную ранее российскую журналистку Юлию Юзик. Об этом «РИА Новости» заявили в посольстве России в Иране.

Там сообщили, что Иран принял решение освободить журналистку в результате совместных усилий Министерства иностранных дел России и российского посольства в Тегеране.

«Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву», — заявили в дипмиссии. В посольстве также отметили, что россиянка чувствует себя нормально.

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