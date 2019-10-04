В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

Юлию Юзик обвиняют в сотрудничестве с Израилем и в шпионаже. Задержание проводил Корпус стражей исламской революции

Юлия Юзик (Фото: из личного архива)

Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт. Об этом сообщил РБК ее бывший супруг Борис Войцеховский. Информацию подтверждает «Эхо Москвы» со ссылкой на координатора движения наблюдателей Дагестана Руслана Магомедова.

Задержанием журналистки уже занимаются российские дипломаты. «Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

Войцеховский рассказал РБК, что журналистка прибыла в Тегеран около четырех дней назад: «Известно, что у нее по прилету в Тегеран отобрали паспорт и сказали что вернут на вылете из страны. Она несколько дней была без паспорта. Вчера в ее номер в гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР), выбили дверь, забрали ее и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. В 10:00 по Москве дали телефон на один минутный звонок, она позвонила матери и сказала, что сидит в камере и по обвинению ей светит до десяти лет. Мама сейчас пытается связаться с консулом Ирана в Москве».

На странице Юлии Юзик в Facebook от имени ее дочери опубликовано сообщение, в котором также говорится, что 3 октября женщина смогла дозвониться матери. Суд над журналисткой, говорится в сообщении, должен пройти в субботу. «Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала», — написала ее дочь.

Юлия Юзик работала в изданиях «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». В 2003 году она написала книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах с Кавказа, также ее авторству принадлежит книга «Бесланский словарь» о теракте в Беслане в 2004 году. Журналистка неоднократно работала в горячих точках. В 2016 году она баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского.