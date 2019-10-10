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Освобожденная в Иране журналистка Юзик прилетела в Россию

Российская журналистка Юлия Юзик, которую власти Ирана задержали ранее в октябре, а познее освободили, прилетела в Москву, сообщает «РИА Новости».

Самолет приземлился около 06:00. Агентство отмечает, что она не вышла через главный выход терминала. Как рассказал РБК бывший муж журналистки Юрий Войцеховский, Юзик позвонила только своей матери, которая собиралась ее встречать, с чужого номера. Она сообщила, что находится в Москве и ее вывели через другой выход аэропорта, поэтому встречать ее не нужно.

«Дома ее нет. Я думаю, что после всего, что было, ей, наверное, должны задать какие-то вопросы. Поэтому, я думаю, сначала она ответит на какие-то вопросы, потом поедет домой. Никто не знает, каковы были истинные причины задержания», — сказал Войцеховский.

Пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко сообщил РБК, что у него также нет информации по поводу предъявленных Юзик обвинений.

Политика
Иран отпустил задержанную российскую журналистку

Накануне власти Ирана освободили задержанную журналистку.

Юзик задержали по подозрению в сотрудничестве с Израилем и в шпионаже, рассказывал ранее РБК Войцеховский. После прилета в Тегеран у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть на вылете из страны.

Российский МИД вызвал посла Ирана для объяснения обстоятельств задержания журналистки. Позднее официальный представитель иранского правительства Али Рабии сообщил, что Юзик была задержана не из-за подозрения в шпионаже, а из-за проблемы с визой.

В последние годы журналистка работала фрилансером, сотрудничая с разными изданиями, в том числе журналом GQ. В Тегеране Юзик работала корреспондентом в местном издательстве. Она является автором книг «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь».

Теги: журналистика, Иран, возвращение в Россию, новости РБК
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