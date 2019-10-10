Освобожденная в Иране журналистка Юзик прилетела в Россию

Российская журналистка Юлия Юзик, которую власти Ирана задержали ранее в октябре, а познее освободили, прилетела в Москву, сообщает «РИА Новости».

Самолет приземлился около 06:00. Агентство отмечает, что она не вышла через главный выход терминала. Как рассказал РБК бывший муж журналистки Юрий Войцеховский, Юзик позвонила только своей матери, которая собиралась ее встречать, с чужого номера. Она сообщила, что находится в Москве и ее вывели через другой выход аэропорта, поэтому встречать ее не нужно.

«Дома ее нет. Я думаю, что после всего, что было, ей, наверное, должны задать какие-то вопросы. Поэтому, я думаю, сначала она ответит на какие-то вопросы, потом поедет домой. Никто не знает, каковы были истинные причины задержания», — сказал Войцеховский.

Пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко сообщил РБК, что у него также нет информации по поводу предъявленных Юзик обвинений.