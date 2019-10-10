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Зеленский сообщил о желании Порошенко возглавить новый Майдан

Главная ошибка экс-президента Украины Петра Порошенко в том, что он считает, что может стать лидером второго Майдана. Об этом заявил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

По словам Зеленского, сейчас Порошенко вытупает против разведения сил и средств в Донбассе, потому что понимает, что «формула Штайнмайера» «в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах».

«Ошибка Порошенко в том, что он считает, что может стать лидером второго Майдана. И европейские лидеры в шоке, как изменилась его риторика. И он своей риторикой подталкивает людей к Майдану», — сказал Зеленский.

В ходе пресс-конференции Зеленский также признал, что, если разведения сил и средств в Донбассе не произойдет, саммит в «нормандском формате» не состоится. По его словам, пока на линию разграничения будут приезжать разные люди, которые не хотят разведения вооружений и будут «постреливать», само разведение не состоится. «Не будет разведения — не будет «нормандского формата», — сказал Зеленский.

Материал дополняется.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Донбасс
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