В ОБСЕ назвали дату разведения сил и средств в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о разведении сил и средств в городе Золотое и селе Петровское в Донбассе. Оно начнется 7 октября, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает корреспондент РБК.

Помимо этого члены ТКГ подписали «формулу Штайнмайера», которая предусматривает особый статус Донбасса. Сайдик отметил, что отвод сил и средств, а также подписание формулы было сделано по требованию «нормандской четверки».

На вопрос о том, могут ли стороны на следующей встрече 15 октября договориться об обмене пленными по Донбассу, Сайдик ответил, что «надеется на это». «Все очень этого хотят. Но это большая ответственность — об этом говорить», — отметил он.

Представитель самопровозглашенной ЛНР Наталья Никонорова назвала заседание контактной группы «победным». По ее словам, произошел прорыв и выполнены все условия для разблокирования «нормандского формата». Никонорова отметила, что подписание «формулы Штайнмайера» является символическим шагом, так как пока не идет речи о выборах и закрепления границы.