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В ДНР ответили на заявления Киева о срыве разведения войск в Донбассе

Запланированное разведение сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе не произошло сегодня и вряд ли произойдет в ближайшее время, поскольку Украина продолжает обстреливать регион. Об этом РБК заявил руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

«Мы знаем манеру украинской стороны организовывать так называемые разведения. Если они считают, что переодеть своих военнослужащих из формы ВСУ в форму пограничников означает разведения, то это не так», — сказал он.

По словам Бородая, боевые действия в Донбассе ведутся «каждый день и час» теми, кто говорит о необходимости дождаться семидневного периода без обстрелов в населенных пунктах. «И сегодня, и вчера Украина стреляла по Донбассу, и нет никаких надежд на то, что она прекратит стрелять завтра», — добавил глава Союза добровольцев Донбасса.

Украина сама для себя решила, что для разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) должно пройти семь дней без обстрелов территорий, заявил в разговоре с РБК депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бриг.

Он отметил, что республики (ДНР и ЛНР) отдали своим вооруженным силам «очень жесткие приказы» о неприменении ответного огня, однако Украина «ни разу не продемонстрировала такой приказ».

«У нас письменные приказы отданы. Украина ни разу не продемонстрировала такой приказ. У нас ведутся обстрелы, наши люди не отвечают. Потом на основании того, что там слышны разрывы мин и снарядов, они (украинская сторона. — РБК) говорят о том, что нет прекращения огня, поэтому мы откладываем отвод войск. Это только Украина решила [установить] для себя эти семь дней. Нигде четкого определения нет», — сказал Бриг.

Политика
МИД Украины заявил о срыве разведения войск в Донбассе из-за обстрелов

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в понедельник, 7 октября, разведение сил в Донбассе не состоится из-за обстрелов. По его словам, разведение сил должно начаться лишь на седьмой день после того, как на линии соприкосновения не будет новых обстрелов. Разведение сил в Донбассе называлось ранее одним из главных условий переговоров в «нормандском формате».

Теги: Донбасс, ДНР, новости РБК
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