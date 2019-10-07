МИД Украины заявил о срыве разведения войск на Донбассе из-за обстрелов

Населенные пункты Золотой и Петровское, где, по договоренности трехсторонней контактной группы, должны были быть разведены войска, вновь подверглись обстрелу. Теперь необходимо ждать не менее семи дней, пояснил Вадим Пристайко

Разведение сил в Донбассе — в Золотом и Петровском — 7 октября не состоится, хотя о такой дате договорилась трехсторонняя группа в Минске. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает телеканал «112 Украина».

По его словам, этого не произойдет, так как оба населенных пункта недавно были обстреляны. «Наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке не происходит обстрелов», — пояснил министр.

Он добавил, что теперь необходимо дождаться следующего семидневного периода без обстрелов. Таким образом стороны покажут серьезность своих намерений, заключил Пристайко.

В самопровозглашенной ЛНР заявили, что передали в ОБСЕ информацию, необходимую для начала процедуры разведения войск в Золотом, уточняет «РИА Новости». Об этом же относительно Петровского сообщили в самопровозглашенной ДНР. «Пристайко откровенно лукавит. Договоренность <...> семи дней «тишины» не предполагает. И второе: самообстрелы — это давняя тактика Киева для срыва выполнения договоренности о разведении», — цитирует агентство представителя ЛНР в контактной группе Родиона Мирошника.