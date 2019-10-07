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Политика ,  
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МИД Украины заявил о срыве разведения войск на Донбассе из-за обстрелов
Населенные пункты Золотой и Петровское, где, по договоренности трехсторонней контактной группы, должны были быть разведены войска, вновь подверглись обстрелу. Теперь необходимо ждать не менее семи дней, пояснил Вадим Пристайко

Разведение сил в Донбассе — в Золотом и Петровском — 7 октября не состоится, хотя о такой дате договорилась трехсторонняя группа в Минске. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает телеканал «112 Украина».

По его словам, этого не произойдет, так как оба населенных пункта недавно были обстреляны. «Наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке не происходит обстрелов», — пояснил министр.

Он добавил, что теперь необходимо дождаться следующего семидневного периода без обстрелов. Таким образом стороны покажут серьезность своих намерений, заключил Пристайко.

Политика
СМИ узнали о расколовших команду Зеленского сценариях выборов в Донбассе

В самопровозглашенной ЛНР заявили, что передали в ОБСЕ информацию, необходимую для начала процедуры разведения войск в Золотом, уточняет «РИА Новости». Об этом же относительно Петровского сообщили в самопровозглашенной ДНР. «Пристайко откровенно лукавит. Договоренность <...> семи дней «тишины» не предполагает. И второе: самообстрелы — это давняя тактика Киева для срыва выполнения договоренности о разведении», — цитирует агентство представителя ЛНР в контактной группе Родиона Мирошника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разведении сил, указал, что, несмотря на определенное влияние Кремля, республики Донбасса самостоятельно регулируют конфликты на своей территории.

Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

В начале октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая описывает механизм ввода особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов, а также определила график разведения сил на востоке Украины. Эти два пункта — главные условия для созыва саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). На их важность, в частности, указывал помощник президента России Владислав Сурков.

Автор: Артём Губенко
Теги: Донбасс, обстрел, МИД Украины
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