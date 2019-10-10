Анкара заявила о захвате обозначенных целей в Сирии

Вооруженные силы Турции захватили цели в рамках военной операции страны в Сирии. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Twitter.

«Операция «Источник мира» успешно продолжалась ночью с воздуха и на суше. Поставленные цели были захвачены», — говорится в сообщении. В турецких ВС добавили, что военная операция продолжается по плану.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции на севере и северо-востоке Сирии. Он отмечал, что она направлена против террористических организаций «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), Рабочей партии Курдистана и курдских «Отрядов народной самообороны».