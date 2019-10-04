МИД России вызвал посла Ирана из-за задержания журналистки Юзик

МИД России вызвал посла Ирана для объяснения обстоятельств задержания российской журналистки Юлии Юзик, которую заподозрили в шпионаже. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель министерства Мария Захарова.

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — сказала она.

Захарова добавила, что дело Юзик находится под контролем МИДа и российского посольства.

Журналистку Юлию Юзик задержали в Тегеране 3 октября. Ее бывший супруг Борис Войцеховский рассказал РБК, что она приехала в Иран четыре дня назад. По его словам, по прилету у нее отобрали паспорт.