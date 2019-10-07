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Иран пояснил повод для задержания российской журналистки
Задержание Юлии Юзик было связано не со шпионажем, о чем сообщалось ранее, а с визовыми проблемами, пояснили в Тегеране

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Иране на прошлой неделе не по подозрению в шпионаже, а из-за проблемы с визой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства республики Али Рабии.

«Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью, — сказал он. — Насколько я знаю, причина задержания связана с вопросом получения визы».

Он добавил, что иранские власти продолжают изучать дело Юзик.

Журналистка прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а 2 октября ее задержали в отеле. Бывший супруг Юзик Борис Войцеховский в разговоре с РБК говорил, что журналистку обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. В российском посольстве в Тегеране говорили, что ни о каких проблемах в Иране Юзик им не сообщала. Дипломаты после ее задержания обратились к российским журналистам с просьбой ставить их в известность о своих поездках в Иран «в связи с непростой внутриполитической ситуацией». В субботу, 5 октября, в Тегеране должно было пройти судебное заседание по делу Юзик, однако его отложили на неопределенный срок.

Юлия Юзик в последние годы работала фрилансером, сотрудничала с несколькими изданиями, в том числе с журналом GQ, а также работала корреспондентом в Тегеране в местном издательстве. Является автором книг «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь».

Автор: Анна Трунина
Теги: Иран, задержание журналистов
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